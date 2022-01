Леннокс Льюис раскритиковал Джошуа и рассказал, как бы он дрался с Усиком

Легенда хэвивейта советует AJ использовать габариты

Леннокс Льюис / фото - Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис в эфире подкаста The Fight Is Right раскритиковал Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после его поражения Александру Усику (19-0, 13 КО), а также рассказал, как бы он боксировал с украинцем.

«Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан ее выполнить, должен сделать это. Вы спрашиваете, как бы я дрался с Усиком? Я бы пошел рубиться, это же война! Все зависит от тренера Джошуа и их плана на бой. Я думаю, что в этот раз им следует выйти с планом, ведь я не понимаю, почему они говорит, что у них его не было. Как ты можешь обойтись без плана? Ты чемпион мира в супертяжелом весе и дерешься с другим чемпионом. Выходи с планом на бой. Я не знаю, что это было».

Напомним, Усик подсчитал, сколько получил за поединок с Джошуа.