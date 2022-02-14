Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился реванш с Виталием Кличко

Легендарный британец уверен, что вновь выиграл бы

Фото: HBO

Легендарный супертяж Леннокс Льюис в своем Twitter ответил на вопрос о том, как завершился бы его второй поединок с Виталием Кличко:



Весьма уверен, что второй бой также завершился бы в пользу старины Льюиса.

Pretty sure it would have been that Lewis chap. — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) February 12, 2022

Напомним, что Кличко задумывается о возвращении на ринг ради боев с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) или Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).