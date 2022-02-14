Кличко вернется? Вспоминаем, как Владимир в Москве уничтожил «Русского Витязя»
Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился реванш с Виталием Кличко
Легендарный британец уверен, что вновь выиграл бы
13 февраля 23:02
Фото: HBO
Легендарный супертяж Леннокс Льюис в своем Twitter ответил на вопрос о том, как завершился бы его второй поединок с Виталием Кличко:
Весьма уверен, что второй бой также завершился бы в пользу старины Льюиса.
Pretty sure it would have been that Lewis chap.— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) February 12, 2022
Напомним, что Кличко задумывается о возвращении на ринг ради боев с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) или Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).