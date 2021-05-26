Линарес: «Думаю, что Хэйни будет бегать от меня, но я готов к этому»
Экс-чемпион мира Хорхе Линарес (49-5, 23 КО) высказался о бое против Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО). Ветеран заверил, что готов к любому варианту развития событий в ринге. В интервью Fightnews Линарес назвал свои преимущества над соперником.
«Бой со мной – это другой уровень. Я могу продемонстрировать очень много стилей, я быстрый и сильный от природы. Пусть у меня нет большого количества побед нокаутом, но Хэйни знает, что я способен ударить.
Я думаю, что он будет бегать весь вечер, однако я буду ждать его и следовать за ним. Если он захочет драться на ближней дистанции, я буду готов. В субботу у него будут большие проблемы. Он знает, что я могу делать все и что у меня есть тайминг, чтобы его уронить.
Мне не нужно ничего говорить о том, что он болтал. Я просто думаю о себе и о том, что мне необходимо сделать, а не о том, что говорит или делает он. Мне не нравится слишком много болтать. Мне не нужно разговаривать, чтобы привлечь внимание фанатов или подписчиков. Я просто должен выйти и сделать свою работу, выдав отличный поединок».
Ранее Хорхе показал свою форму накануне боя. Хэйни также решил не отставать.
За трансляцией поединка следите на XSPORT 30 мая, начиная с 05:00.