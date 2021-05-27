Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»

Экс-чемпион мира назвал бойцов, с которыми хотел бы провести следующий поединок

Ломаченко и Линарес / Фото: Top Rank Экс-чемпион в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (49-5, 23 KO) назвал двоих бойцов, с которыми хотел бы подраться в случае победы над чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни (25-0, 15 KO).

Слова Линареса провидит boxingnews24: Я считаю Гарсию более тяжелым соперником, чем Хэйни. Он выше, и у него очень опасный хук. И он более бьющий боец. Хотя его хук, пожалуй, единственное, чего стоит опасаться. К тому же, сейчас у него нет заявленной даты. Ломаченко после боя со мной уже не был прежним. Сейчас ему предстоит тяжелый бой против японца, высокого парня, который может ударить... Хотя реванш с Ломаченко был бы интересней для меня. Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00

Олег Шумейко-младший