Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»

Венесуэльский ветеран считает, что австралийцу следует подраться с американцем

Хорхе Линарес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) в интервью RCC: MMA & Boxing заявил, что абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO) следует подраться с Девином Хэйни (27-0, 15 KO), а не с его экс-соперником Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Я думаю, что лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере. С другой стороны, Ломаченко возвращается. Его возвращение было достаточно безупречным, и видно, что он в прекрасной форме. Но даже несмотря на это, если Камбосос возьмет бой с Ломаченко, это будет достаточно рискованный поединок. В мире бокса сейчас все решают в основном деньги. Я не знаю, как в итоге все сложится, но бой будет в любом случае интересным и для Хэйни, и для Ломы, и для Камбососа. Для меня все эти три боксера очень способны. Они боксируют интеллигентно и умно. Это топы в нашем весе».

WBO санкционировала поединок между Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко – украинец согласился на все условия австралийца.