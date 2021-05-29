Линарес – о бое с Хэйни: «Не могу дождаться, когда смогу победить еще одного бойца Хирна»

Хорхе Линарес / фото - Izquierdazo

Экс-чемпион в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против действующего чемпиона WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО). Цитирует Линареса портал BoxingScene.

Я очень благодарен своим промоутерам из Golden Boy и Teiken Promotions за то, что они позволили мне поработать с Эдди над организацией этого боя. Знаю, будет непросто, но я ожидаю честного противостояния и надеюсь вернуть себе свой пояс».