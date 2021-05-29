Небольшая разница. Хэйни и Линарес взвесились накануне очного поединка
Линарес – о бое с Хэйни: «Не могу дождаться, когда смогу победить еще одного бойца Хирна»
Экс-чемпион в трех весовых категориях рассказал о своем настрое на поединок
07:54
Хорхе Линарес / фото - Izquierdazo
Экс-чемпион в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против действующего чемпиона WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО). Цитирует Линареса портал BoxingScene.
«Эдди Хирн не является моим промоутером, однако он всегда очень хорошо ко мне относился. И я не могу дождаться момента, когда еще раз побью его бойца.
Я очень благодарен своим промоутерам из Golden Boy и Teiken Promotions за то, что они позволили мне поработать с Эдди над организацией этого боя. Знаю, будет непросто, но я ожидаю честного противостояния и надеюсь вернуть себе свой пояс».
Напомним, Хэйни и Линарес вложились в вес.
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