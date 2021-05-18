Линарес перевесил Хэйни за 14 дней до боя

Онлайн трансляция поединка за титул WBC пройдет на XSPORT.ua

Хэйни и Линарес / Фото: boxingscene.com

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 KO) и его соперник Хорхе Линарес (47-5, 29 KO) прошли обязательное взвешивание WBC за 14 дней до боя.



Американец показал на весах 64.36 кг, венесуэльский ветеран немного перевесил соперника 64.68 кг.

Хэйни после победы над Линаресом намерен выйти в ринг с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12KO).

Поединок Девина и Хорхе возглавит вечер бокса от промоутерской компании Matchroom. Следить за поединком Линарес – Хэйни можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.