Соррилья жестко нокаутировал обидчика Хорхе Линареса
Линарес подписал контракт с российской промоутерской компанией
Бывший чемпион мира вернется на ринг 22 февраля
15:55
Фото: Las Vegas Review-Journal
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) подписал контракт с промоутерской компанией из России – RCC Boxing Promotions.
Следующий бой венесуэлец проведет 22 февраля. Его соперником станет действующий обладатель пояса WBC Silver в легком весе россиянин Заур Абдулаев (14-1, 8 КО).
Отметим, что именно Линарес нанес Абдулаеву единственное поражение в карьере.
Напомним, ранее Хорхе назвал самого опасного легковеса.
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