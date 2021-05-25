Линарес показал впечатляющую форму за три дня до боя с Хэйни

Венесуэльский ветеран завершил подготовку к поединку с американцем

Хорхе Линарес / фото - fightnews.info

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, венесуэльский ветеран Хорхе Линарес (47-5-0, 29 KO) завершил подготовку к поединку с обладателем титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американцем Девином Хэйни (25-0-0, 15 KO), который уже на этих выходных возглавит боксерский вечер в Лас-Вегасе.

«Готов».

Конор Бенн высказался о предстоящем чемпионском поединке Девина Хэйни и Хорхе Линареса. Онлайн трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.