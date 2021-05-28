Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Линарес: «У меня потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом в лице Хэйни»
Титулованный венесуэлец – о предстоящем мегафайте
13:25
Хорхе Линарес / Фото - lapelotita.comЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против обладателя титула WBC американца Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО).
Цитирует Линареса fightnews.com.
«Я провел много больших боев, 52 поединка в Англии, США, Латинской Америке, сейчас возвращаюсь в Лас-Вегас. Это потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом. Показать, кем я есть, сколько у меня опыта и как я хорош, – это так увлекательно».
Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни будет доступна на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.