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Линарес: «У меня потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом в лице Хэйни»

Титулованный венесуэлец – о предстоящем мегафайте
Бокс Профессиональный бокс
13:25
Линарес: «У меня потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом в лице Хэйни»
Хорхе Линарес / Фото - lapelotita.com
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против обладателя титула WBC американца Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО).

Цитирует Линареса fightnews.com.

«Я провел много больших боев, 52 поединка в Англии, США, Латинской Америке, сейчас возвращаюсь в Лас-Вегас. Это потрясающий бой с невероятным молодым чемпионом. Показать, кем я есть, сколько у меня опыта и как я хорош, – это так увлекательно».


Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни будет доступна на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.
Владимир Кириченко
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Хорхе Линарес Девин Хэйни

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