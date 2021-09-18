Липинец: «Если Скотт добавит Уайлдеру уклоны и движение на ногах, то у Фьюри будут большие проблемы»

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Сергей Липинец в интервью YouTube-каналу «Обзоры классных боев от Дмитрия» заявил, что благодаря сотрудничеству с тренером Маликом Скоттом американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) может доставить обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) проблем в их трилогии, запланированной на 9 октября.

Конечно, у Уайлдера есть шансы. Он очень сильно бьющий. В интернете я видел, что он уклоны добавляет, нырки, движения и вперед, и назад, начал джебы нормально бить. Я думаю, что это прибавит ему сил.

Еще нужно посмотреть, как он отнесся к этому поражению, вытащил ли какой-то урок для себя, или это, наоборот, сломает бойца, потому что у него столько побед, все почти нокаутом, а здесь он проиграл. Бокс - это очень тонкая и тяжелая материя, где с одного взгляда не разберешь».