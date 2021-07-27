«Кувалда чуть опухла». Беринчик показал последствия кулачного поединка с Лобовым
Лобов – Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон»
Бывший боец UFC отметил мастерство украинца
27 июля 23:23
Артем Лобов / фото - RingSide
Бывший боец UFC Артем Лобов свою команду и всех причастных к его последнему поединку на голых кулаках, в котором он уступил украинцу Денису Беринчику.
В своем Instagram Лобов написал:
«Хочу поблагодарить всю свою команду за помощь и поддержку. А также сказать огромное спасибо Parimatch и Mahatch за их профессионализм, ответственность и за оказанное доверие.
Хочу поздравить своего оппонента, Дениса Беринчика, с победой. Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон».
Еще раз хочу выразить слова благодарности всем, кто за меня болел и переживал».
Напомним, Беринчик показал последствия кулачного поединка с Лобовым.