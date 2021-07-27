Лобов – Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон»

Артем Лобов / фото - RingSide

Бывший боец UFC Артем Лобов свою команду и всех причастных к его последнему поединку на голых кулаках, в котором он уступил украинцу Денису Беринчику.

В своем Instagram Лобов написал:

Хочу поздравить своего оппонента, Дениса Беринчика, с победой. Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон».

Еще раз хочу выразить слова благодарности всем, кто за меня болел и переживал».