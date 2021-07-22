Лобов рассказал, почему не стал отвечать Нурмагомедову после пощечины
Лобов: «Бой с Беринчиком мне даст поединки с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом»
Артем планирует дебютировать в боксе в легком весе
21 июля 18:59
Эксклюзив
Артем Лобов / Фото: usatoday.com
Ирландский боец MMA Артем Лобов на пресс-конференции перед кулачным поединком с украинским боксером Денисом Беринчиком рассказал для чего использует предстоящий бой.
«В профессиональном боксе легкий вес сейчас один из самых интересных. Там есть Райан Гарсия, Джервонта Дэвис. Это очень интересные бойцы и я хотел бы подраться с ними. Бой с Беринчиком мне это даст. Бой покажет, что я могу комфортно себя чувствовать с высококлассными боксерами. Во-вторых он покажет, что я могу выступать в более низких весовых категориях».
Напомним, Лобов рассказал, чего ожидает от поединка с Беринчиком.
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