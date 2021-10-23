Лобов: «Хотел бы увидеть бой Усика с Исраэлем Адесаньей»

Артем Лобов / фото - UFC

Экс-боец UFC Артем Лобов в интервью YouTube каналу B1 MMA поделился своими впечатлениями от «поп-боев», которые стали так популярны в последнее время. Артем не видит ничего плохого в боях между представителями разных видов единоборств, а также подчеркивает, что хотел бы посмотреть бой украинского чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО) в ММА.

Приведу простой пример, в этот же уик-энд в Бельгии проходило небольшое боксерское шоу, в карде которого выступали наши ребята. Я купил подписку. Вместе со мной эту трансляцию смотрели 12 человек. А Джейк Пол собирает миллионы. Если вы хотите, чтобы подобных «поп-боев» было меньше – не смотрите их, ведь промоутеры организовывают то, что популярно, то на чем можно заработать.

Соперник усика из ММА? Вообще много кто мог бы составить ему конкуренцию. Но давайте отталкиваться от того, что Усик чемпион, значит в оппозицию ему тоже нужен кто-то из топовых. Я бы посмотрел его бой с Исраэлем Адесаньей. У них у обоих отличная техника, они оба чемпионы. Да, Усик тяжелее, но я думаю, что они бы отлично смотрелись в ринге».