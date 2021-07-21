Жена Беринчика отправила в нокаут новыми фотографиями в купальнике
Лобов: «Жду с Беринчиком рубку кость в кость, ведь он – духовитый пацан, не ссыкун»
Ирландец уверен, что украинец захочет показать себя с лучшей стороны
21 июля 15:30
Денис Беринчик / Фото: facebook.com/berinchyk
Экс-боец UFC Артем Лобов заявил в интервью Youtube-каналу «Sport24: Культура бития», что его соперник по предстоящему кулачному поединку Денис Беринчик (15-0, 9 KO) постарается показать свой максимум:
Я думаю, есть шанс, что это будет рубка кость в кость, потому что Денис – не ссыкун, духовитый пацан. Я считаю, что он очень хорошо себя покажет в этом бою. Но я тоже собираюсь идти только вперед, буду рубиться с ним не на живот, а на смерть. Поэтому, думаю, есть все шансы, что бой получится зрелищным.
Плюс я думаю, что для Дениса это будет самый большой заработок за его карьеру. Естественно, если он хочет так же зарабатывать после этого боя, то нужно правильно показать себя в этом поединке, чтобы промоутеры сказали: «Вау, вот это круто было. Мы хотим видеть Дениса у нас еще раз». Поэтому мне кажется, что он подойдет к этому серьезно и будет рубиться хорошо. А я уже буду делать то, что делаю всегда.
Напомним, что Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) вызвал Беринчика на поединок.