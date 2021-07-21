Лобов: «Жду с Беринчиком рубку кость в кость, ведь он – духовитый пацан, не ссыкун»

Денис Беринчик / Фото: facebook.com/berinchyk

Экс-боец UFC Артем Лобов заявил в интервью Youtube-каналу «Sport24: Культура бития», что его соперник по предстоящему кулачному поединку Денис Беринчик (15-0, 9 KO) постарается показать свой максимум:



Плюс я думаю, что для Дениса это будет самый большой заработок за его карьеру. Естественно, если он хочет так же зарабатывать после этого боя, то нужно правильно показать себя в этом поединке, чтобы промоутеры сказали: «Вау, вот это круто было. Мы хотим видеть Дениса у нас еще раз». Поэтому мне кажется, что он подойдет к этому серьезно и будет рубиться хорошо. А я уже буду делать то, что делаю всегда.