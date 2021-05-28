Логан Пол хочет подраться в MMA
Логан Пол – Мейвезеру: «6 июня станет худшим днем в твоей собачьей жизни»
Видеоблогер обратился к легенде бокса
19:55
Флойд Мейвезер и Логан Пол / фото - boxingscene.com
Блогер Логан Пол обратился к экс-чемпиону мира в пяти дивизионах Флойду Мейвезеру.
Слова блогера приводит издательство BoxingScene:
«Флойд Мейвезер так взволнован, что заставил кого-то истекать кровью в спарринге. Он дважды публиковал одну и ту же фотографию в один и тот же день.
Эй, чемпион, ты не единственный, кто заставляет людей истекать кровью во время спарринга. С кем ты спаррингуешься, бро? Ты спарринговый мусор.
Ты – ничтожество. 6 июня станет худшим днем в твоей собачьей жизни».
Видеоблогер Логан Пол в будущем планирует провести поединок в смешанных единоборствах.
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