Логан Пол – о бое с Мейвезером: «Все последующие поколения будут говорить об этом поединке»

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Звездный ютубер Логан Пол в интервью The Daily Show рассказал о предстоящем поединке с легендой профессионального бокса Флойдом Мейвезером, который состоится 6-го июня в Майами.

Нельзя отказываться от шанса подраться с кем-то вроде Флойда Мейвезера, – лучшим бойцом нашего поколения. Всю свою жизнь я преодолеваю трудности, превосхожу ожидания, удивляю людей и делаю то, что казалось невозможным, и это ничем не отличается от того, что я делал раньше.

Я никогда не был напуган ни Флойдом, ни кем-либо другим, и считаю, что у меня есть шанс. Было бы враньем сказать, что победить его невозможно, ведь он всего лишь человек, плюс это бой, в котором может случиться все что-угодно. Я на 30 фунтов тяжелее, вдвое моложе, на фут выше ростом, и изо всех сил пашу в зале, так что всякое может случиться».