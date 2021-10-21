Лоивский о чемпионате мира в Белграде: «Все чемпионы Украины будут представлять нашу страну»

Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Аллахьяр открыл счет. Онлайн трансляция
22:00
Тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский
рассказал XSPORT
о подготовке команды к чемпионату мира в Белграде.
«Тяжело из-за того, что спортсмен готовится к основным соревнованиям, а когда нужно еще отбираться и еще меняются соревнования и весовые категории, то это большая сложность. Но у нас на текущий момент такая ситуация, когда на ОИ-2020 было восемь весовых категорий, сейчас 13. За короткие сроки мы провели чемпионат Украины, посмотрели парней и все чемпионы Украины будут представлять нашу страну».
Чемпионат мира в Белграде пройдет с 24 октября по 6 ноября.
Напомним, ранее Цотне Рогава рассказал о своей подготовке к ЧМ-2021.
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