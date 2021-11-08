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Лоивский: «Золото – это оценка всей команды. Значит, у нас поставлено правильное направление»

Наставник сборной Украины позитивно оценил выступлоение команды на ЧМ-2022

Бокс Аматорский бокс
21:44
Лоивский: «Золото – это оценка всей команды. Значит, у нас поставлено правильное направление»
Леонид Лоивский

Главный тренер сборной Украины Леонид Лоивский прокомментировал для XSPORT выступление своей команды на чемпионате мира.

О выступлении на чемпионате мира.

«Есть много вопросов к остальным ребятам, почему Юрий Захареев, который в этом году выиграл молодежный чемпионат мира, перешел к взрослым и выиграл чемпионат мира. Нужно сесть, обсудить, подумать. Сегодня у нас 7-е общекомандное место, с чем всех поздравляю. Опередили мировые державы».

О том, почему все, кроме Захареева, не дошли до четвертьфинала.

«Это на сегодняшний день показывает уровень наших боксеров в своих весовых категориях. Все что они могли отдали в ринге. Они шли до конца и воевали, но проиграли. Если вы следили за чемпионатом мира, то видели, что сильнейшие команды Узбекистана и Англии вообще остались без медалей. Давайте будем говорить, что золото – это оценка всей команды. Значит, у нас поставлено правильное направление.

Захареев? Хотелось бы, чтобы он золотую медаль привозил со всех мероприятий».

Об отсутствии Хижняка на чемпионате мира.

«Хижняк рвался на ЧМ, но мы дали ему отдохнуть, чтобы он планомерно готовился к чемпионату Европы».

Напомним, ранее бывший тренер сборной Украины заявил, что национальная команда провалила чемпионат мира.

 

Карен Агабекян
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