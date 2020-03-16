Ломаченко: «Сомневаюсь, что «голденбой» Райан Гарсия захочет со мной боксировать»
Ломаченко дал свой прогноз на бой Джошуа – Фьюри
Украинец ставит на непобежденного чемпиона
11:59
Василий Ломаченко / фото - ТСН
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса, в котором Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сразиться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цитирует украинца YouTube канал SNOWQUEENLA.
«Если слухи о бое – это правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри».
Напомним, Ломаченко не отрицает, что может вернуться в полулегкий дивизион.