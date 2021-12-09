Ломаченко: «Мы с Комми подарим фанатам очень интересный бой. У него большое сердце»
Ломаченко и Комми провели дебютную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Поединок состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке
21:39
Василий Ломаченко и Ричард Комми / Фото - yen.com.ghЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывший обладатель титула IBF в легком дивизионе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) впервые встретились лицом к лицу в преддверии очного поединка, который состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Боксеры провели пресс-конференцию, на которой с уважением отнеслись друг к другу. Во время дуэли взглядов Ломаченко удалось рассмешить Комми, а после ее завершения бывшие чемпионы мира обнялись и обменялись несколькими словами.
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