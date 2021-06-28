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Ломаченко и Лопес проведут реванш. Важна не победа над Накатани, а то, что она принесла

Сейчас все говорят о втором поединке так, будто он неизбежен
Бокс Профессиональный бокс
15:07
Ломаченко и Лопес проведут реванш. Важна не победа над Накатани, а то, что она принесла Мнение
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото - XSPORT

Кого-то удивила победа Василия Ломаченко над Масайоши Накатани? Сомневаюсь. Единственное, за что приходилось переживать, – за готовность украинца. С ней все в порядке. И что, каков тогда итог?

Японский инопланетянин был разобран на запчасти. Ожидаемо.

Да, он на голову выше. Да, его руки заметно длиннее. Да, держалка у него крепкая. Вот только, как боксер он не впечатляет. И, хоть упирался, проявлял стойкость, характер, но уступил без шансов. Закончилось все нокаутом.

Ломаченко вернулся. Так, как все от него и ожидали, – зрелищно, убедительно, красиво. Перезагрузка матрицы прошла максимально успешно. Но у культового фильма три части. Дальше должна последовать Революция. И, судя по всему, она будет.

Это и есть главная победа после боя с Накатани – Ломаченко получит реванш с Теофимо Лопесом.

Если два-три дня назад в это не верилось, то сейчас второй поединок выглядит неизбежным. Сразу же после победы Ломаченко сказал:

«Все видели как я победил. Все ждут реванша с Лопесом. Так давайте устроим его. Он будет драться с Камбососом. Давайте подеремся после этого. Может в начале следующего года?»

Украинец изначально, сразу же после поражения не скрывал своего желания еще раз отбоксировать с Теофимо. Но команда американца была непреклонна – никакого второго боя, мол все было ясно и в первом (хоть в реальности не было ясно ничего).

Сейчас же ситуация круто повернулась. Лопес-старший обрадовал не только своим присутствием на поединке украинца, но и последующими цитатами:

«После такого выступления, я думаю, публика хочет увидеть этот бой (реванш). Думаю, что после Камбососа бой можно сделать и это будет самый большой бой в мире. Мы сможем сделать это в декабре в Madison Square Garden. Почему не сделать бой там? Но сначала мне нужно поговорить с сыном».

Лопес-старший уже даже успел пообщаться и пообниматься с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом. От полного отрицания реванша до искреннего желания его провести – так умеют только эти ребята. Но, кажется, понять их можно.

После боя с Ломаченко Лопес ощущал себя главной звездой бокса. И, на самом деле, в чем-то он был прав – побил одного из лучших боксеров современности, стал абсолютным чемпионом мира в 22 года, дерется в зрелищном стиле, не стесняется продавать бои вне ринга.

Первый соперник был определен – обязательный претендент по линии принципиальной IBF Джордж Камбосос.

Лопес показал, что действительно воспринимает себя звездой, отказался от 1,25 миллиона долларов, предложенных Top Rank и выбил себе куда большие деньги у Triller. Тогда казалось, что вот-вот Теофимо выкупит свой контракт у промоутеров и станет свободным агентом. Но все развернулось в противоположную сторону – они с Top Rank заключили новое соглашение.

Никто не озвучивает все его условия, но и дураку понятно, что они серьезно улучшились. Боб Арум не скрывает – во время обсуждения контракта затрагивали тему и реванша с Ломаченко.

Это, как ни крути, лучший вариант для Лопеса. Конечно, куда выгоднее и безопаснее было бы подраться с тем же Джервонтой Дэвисом, Дэвином Хэйни, Раяном Гарсией. Но вы заметили у них желание выходить в ринг с Теофимо? То-то же.

Все эти боксеры у других промоутеров. И эти промоутеры берегут своих бойцов от опасных поединков. Ужасная ситуация для бокса, но идеальна – для Ломаченко.

Украинцу необходим реванш. И вот, получается, это единственный бой, который может принести Лопесу стоящие деньги. История противостояния с украинцем уже раскручена. Болельщики по всему миру требуют второго боя. А Арум обещает выбить для боксеров солидные гонорары:

«Я знаю, что они готовы к реваншу, поскольку, когда они подписали свой новый договор с Top Rank у меня дома, перед тем как он подхватил COVID, он сказал, что без проблем согласится. Это вопрос гонораров, а здесь начинается работа промоутера. Я хорошо заплачу им обоим и сделаю этот поединок. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Я реально не могу дождаться.

Я, как промоутер Теофимо и Ломаченко, обязан свести их вместе в поединке, который все хотят увидеть. Я уже получаю предложения из разных уголков мира на организацию этого боя. Будет победитель и проигравший, но после боя останутся два богатых парня».

Пишут, что в Top Rank действительно ведут переговоры с людьми из Ближнего Востока, которые готовы заплатить достаточно, чтобы провести бой в их стране.

И хоть Ломаченко всегда говорит, что деньги для него второстепенное, а главное – наследие. Но именно деньги помогут ему вытащить Теофимо в ринг. Кстати, настроение Арума не может не радовать – уж больно уверенно он говорит о поединке.

С боем Фьюри – Джошуа старик-промоутер спешить не хотел. В итоге, та встреча сорвалась. Здесь же – раскрывает все карты. Так что все должно пойти по плану.

И еще одна интересующая тема – а действительно ли Лопесы изначально были против реванша? Даже если и так, то этим они сделали только лучше. Правда ведь?

Если бы все сразу ударили по рукам и согласились на второй бой, то его воспринимали бы как должное. Теперь же этот реванш выглядит достижением – болельщики должны быть довольны вдвойне. Им дают не просто большой бой, а поединок, который еще недавно выглядел невозможным.

А он состоится. По крайней мере, все к этому идет. Интересно, на этот раз пункт о реванше будет?

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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