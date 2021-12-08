Ломаченко: «Камбосос – бой, который я хотел бы получить»

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ганийцем Ричардом Комми (30-3, 27 KO), а также признался, что после победы в этом бою хотел бы разделить ринг с абсолютным чемпионом легкого дивизиона австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Я не собираюсь говорить, что являюсь лучшим бойцом легкого веса. Это вопрос к фанатам. Я всегда демонстрирую свое мастерство и надеюсь, болельщикам понравится моя работа.

Что касается моего будущего, то мы сможем поговорить о нем после поединка с Комми. Конечно, Камбосос – бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и отлично проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас Комми заслуживает моего полного внимания. Это задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен. Комми – один из самых опасных бойцов нашего дивизиона и сейчас он стоит на моем пути».