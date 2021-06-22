Ломаченко: «Лопесы понимают, что если пройдет реванш, то это будет другая игра»

Экс-лидер легкого веса уверен, что он лучше Теофимо

Лопес против Ломаченко / Фото: Top Rank / Mikey Williams Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в фильме Top Rank RELOADED: Vasiliy Lomachenko заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) и его тренер Теофимо Лопес-старший бояться давать ему реванш:

Я думаю, Лопесы понимают, что произошло, и осознают, что это была не их победа. Они понимают, что это была ничья. Но во всех СМИ они говорят людям: «Эй, забудьте про Ломаченко». Теофимо говорит, что будет двигаться дальше. Разумеется, ведь он понимает, что если состоится второй бой, то это будет другая игра. Сейчас я хочу показать себе, что я лучше, чем Теофимо. Да, вероятность реванша не все 100 процентов, но для меня этого будет достаточно. Напомним, что 27 июня Ломаченко проведет поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.

Олег Шумейко-младший