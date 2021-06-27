Ломаченко: «Меня абсолютно не удивляет, что Накатани так долго продержался»

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Бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) на пресс-конференции после боя заявил, что его не удивила стойкость японца Масаеши Накатани (19-2, 13 КО), который, будучи серьезно потрясенным в их бою, продолжал принимать удары, пока в девятом раунде рефери не остановил поединок.

Я начал понимать, что доминирую, после третьего и четвертого раундов, когда начал попадать все чаще левым прямым. Накатани попал по мне один раз, но это был скользящий удар. Я не могу сказать, что это было сильно больно. Это было примерно так же, как я делаю удары не тренировке, когда качаю свой пресс. Если вы спрашиваете насчет его силы, то да, я получил пару ударов на блок. Он достаточно сильно бьет».