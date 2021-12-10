Ломаченко с неожиданной лояльностью ответил на вопрос о поражении Лопеса
Ломаченко: «Могу пообещать, что в поединке с Комми покажу все, что в моих силах»
Экс-лидер легкого дивизиона – о предстоящем бое в Мекке бокса
07:38
Василий Ломаченко / Фото - ringtv.comБывший обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал грядущий бой с экс-чемпионом в легкой весовой категории Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
Цитирует украинца ringtv.com.
«Комми обладает внушительной мощью и большим размахом рук. Он очень сильный легковес, у него большое сердце. Я не знаю, как буду выглядеть в этом поединке. Могу пообещать, что покажу все, что в моих силах. Я выполню то, над чем работаю на тренировках и чему меня учит отец. Надеюсь, что люди увидят, кто я на самом деле. Все зависит от моего здоровья. Главное – оставаться здоровым по ходу боя. Если вы здоровы на все 100 процентов, вы можете проявить себя наилучшим образом. Если вы не готовы к 12 раундам, то они не будут хорошими».
«Я создал стратегию на бой с Комми. Перед каждым боем я меняю свою тактику под соперника. Конечно, поражение Лопесу прибавило мне мотивации. Я более серьезно подготовлюсь к своим следующим боям. Я на 100 процентов мотивирован и более голоден. Стал ли я злым Ломой? Да, возможно».
Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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