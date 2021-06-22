Ломаченко: «Лопесы понимают, что если пройдет реванш, то это будет другая игра»
Ломаченко: «Мы устранили сбой в матрице, и я готов драться за свое наследие»
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях заявил, что в его планах стать абсолютным чемпионом легкого веса
12:11
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в фильме Top Rank RELOADED: Vasiliy Lomachenko
заявил, что считает себя лучшим в своем дивизионе.
Масайоши Накатани – очень хороший выбор для меня, потому что он дал Лопесу отличный бой. Поэтому я выбрал его. Я лучший в легком весе. Где же мои четыре пояса? Ради этого я продолжаю драться. Ты можешь считать себя чемпионом мира, когда удерживаешь все четыре титула. Главное – наследие. Мы устранили сбой в матрице.
Напомним, что 27 июня Ломаченко проведет поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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