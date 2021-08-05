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Ломаченко: «Накатани был очевидным выбором – нужно было выдергивать Лопеса»
Украинец рассказал, на что обращалось внимание в выборе предстоящего соперника
5 августа 21:15
Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью на Youtube канале LOMUS official признался, как проходил выбор последнего соперника:
Конечно, я доволен соперником. Накатани был очевидным выбором, ведь Лопес с ним боксировал, и мне нужно было выдергивать Лопеса. Мне нужно было любыми честными способами заставить их команду выйти на реванш.
В нашем случае, это был стратегический шаг. Перезагрузка – это маркетинговый ход для фанатов. Возвращение – это мнение экспертов, моих болельщиков. А для меня это было продолжение. Я никуда не уходил, ни с чем не заканчивал.
Напомним, что после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лома возглавил рейтинг и второй боксерской организации.
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