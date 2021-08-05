Ломаченко: «Накатани был очевидным выбором – нужно было выдергивать Лопеса»

Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью на Youtube канале LOMUS official признался, как проходил выбор последнего соперника:



В нашем случае, это был стратегический шаг. Перезагрузка – это маркетинговый ход для фанатов. Возвращение – это мнение экспертов, моих болельщиков. А для меня это было продолжение. Я никуда не уходил, ни с чем не заканчивал.