«Есть сила, которую сдержать невозможно». Комми оставил для Ломаченко послание
Ломаченко назвал свой самый любимый бой в карьере
В этом поединке украинец побывал на настиле
21:37
Василий Ломаченко / Фото: скрин-шот
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank назвал свой любимый бой.
«Мой любимый бой – это с Линаресом, поскольку там я оказался в нокдауне. Когда ты падаешь, это всегда у тебя в голове. Я не знаю другой жизни, помимо бокса. Всю свою жизнь я тренировался и учился боксировать».
Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок Ломаченко против экс-чемпиона мира Ричарда Комми.