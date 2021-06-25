Ломаченко: «Никогда не слышал о сопернике Дэвиса. Я же могу драться и с парнями, которые вдвое больше меня»

Экс-лидер легкого веса 27 июня проведет поединок против габаритного Накатани

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) скептически смотрит на предстоящий поединок Джервонты Дэвиса (24-0, 23 KO) против обладателя титула WBC Regular в первом полусреднем дивизионе Марио Барриоса (26-0, 17 KO). Об этом украинец заявил в интервью Youtube каналу ESNEWS:



Я никогда не видел соперника Дэвиса. Я думаю, это грамотное движение со стороны команды Джервонты Дэвиса. Возможно, это будет интересный бой. Почему это грамотное движение? Потому что ты никогда просто так не поднимаешься в весе. Дэвис дрался во втором полулегком весе, а сейчас – в первом полусреднем, но с кем? Я никогда не слышал об этом парне. Я не знаю о его навыках. Я могу драться с парнями, которые в два раза больше меня, но вопрос в навыках. Как насчет навыков?

XPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который пройдет в Лас-Вегасе, США. Начало – 27 июня около 05:00.