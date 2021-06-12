Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomus_official

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) заявил в интервью Youtube каналу SNOWQUEENLA, что нормально относится к выставочному поединку экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) с видеоблогером Логаном Полом (0-1):



Я читал высказывания других бойцов, что это неправильно. Но кто вам виноват, что вы не можете точно так же? Для этого, наверное, и существуют медийность, популярность. Если тебе завтра дадут 20 миллионов за бой с каким-то ютубером, ты разве не выйдешь? Любого из нас возьми. Конечно, ты выйдешь, это легкие деньги.

Говорят те, кто, наверно, не задумываются и не ставят себя на место этих ребят. Они зарабатывают деньги. Сегодня это их работа, их хлеб. Они могут продавать – пожалуйста. Вам никто не мешает взять телефон и стать тиктокерами, ютуберами.

Всё точно так же: вы боксируете, они снимают. Теперь они наснимали так много, что людям интересно посмотреть, как они будут драться. Сделайте вы теперь наоборот, чтобы вас было интересно смотреть в чем-то другом.