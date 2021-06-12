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Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»

Украинец поделился мнением о бое экс-чемпиона мира против блогера
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomus_official

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) заявил в интервью Youtube каналу SNOWQUEENLA, что нормально относится к выставочному поединку экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) с видеоблогером Логаном Полом (0-1):

Они делают деньги, это не спорт. Многие купили трансляцию, чтобы посмотреть этот бой. Бойцы и ютуберы зарабатывают деньги. Это бизнес. Я нормально к этому отношусь, ведь если люди хотят такого шоу, они платят за него. Это не моя проблема и не проблема других бойцов, которые говорят, что это неуважение. Забудьте. Люди платят за это, они хотят это видеть. Почему нет? Они используют это.

Я читал высказывания других бойцов, что это неправильно. Но кто вам виноват, что вы не можете точно так же? Для этого, наверное, и существуют медийность, популярность. Если тебе завтра дадут 20 миллионов за бой с каким-то ютубером, ты разве не выйдешь? Любого из нас возьми. Конечно, ты выйдешь, это легкие деньги.

Говорят те, кто, наверно, не задумываются и не ставят себя на место этих ребят. Они зарабатывают деньги. Сегодня это их работа, их хлеб. Они могут продавать – пожалуйста. Вам никто не мешает взять телефон и стать тиктокерами, ютуберами.

Всё точно так же: вы боксируете, они снимают. Теперь они наснимали так много, что людям интересно посмотреть, как они будут драться. Сделайте вы теперь наоборот, чтобы вас было интересно смотреть в чем-то другом.

Напомним, что после промоутер украинца Боб Арум намерен организовать бой Ломаченко против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни (26-0, 15 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Флойд Мейвезер Логан Пол

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