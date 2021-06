Ломаченко опустил Накатани на дуэли взглядов. Японец с улыбкой воспринял жест «Хай-Тека»

Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Состоялась дуэль взглядов Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) и Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) в преддверии поединка, который пройдет 27 июня в Лас-Вегасе, США. Ломаченко признался, что бой с Накатани – его путь на вершину легкого веса. Масайоши в свою очередь заявил, что готов победить грозного украинца в столь крупном поединке, дабы в следующем бою драться уже за чемпионский пояс.



Во время битвы взглядов украинец немного опустил японца, чтобы тот не казался таким высоким на уровне украинца. Накатани с улыбкой воспринял жест экс-чемпиона мира в трех весовых категориях.

Face-to-face for the first time, the height difference gets real. #LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD