Накатани: «Бой с Ломаченко может привести меня к сражению за титул, поэтому я хочу победить»

Японец сразится с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях 27 июня

Масайоши Накатани / Фото: Top Rank Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) на пресс-конференции Top Rank заявил, что рассчитывает только на победу в грядущем поединке с экс-лидером легкого веса Василием Ломаченко (14-2, 10 KO). Ломаченко признался, что выбрал Накатани, чтобы вернуться на вершину дивизиона.

Для меня, как для японского боксера, приятно проводить такой большой поединок. Понимаю, что этот бой может вознести меня к титульному сражению, поэтому я хочу выйти из ринга победителем. Когда я узнал о возможности такого поединка, я подумал, что это самый большой бой в моей карьере. Но сам факт масштабного сражения ничего не значит, если я не выиграю. Поэтому я добьюсь положительного результата в поединке с Ломаченко. XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.

Олег Шумейко-младший