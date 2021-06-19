Гвоздик: «Ломаченко с командой прислушались к критике после боя с Лопесом»
Ломаченко: «Поединок с Джошуа – хороший шанс для Усика стать лучшим супертяжеловесом в мире»
Экс-лидер легкого веса – о возможном титульном поединке Александра
14:54
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился мнением о вероятном поединке Александром Усиком (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Слова Ломаченко приводит Instagram аккаунт goldenboxing.ua:
Очень хороший шанс заявить о себе. Хороший шанс стать лучшим супертяжеловесом в мире.
Напомним, что Ломаченко закончил подготовку к предстоящему бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.