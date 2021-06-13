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Ломаченко: «После Лопеса пересматривал всю свою жизнь и продолжал тренироваться»

Василию пришлось пересмотреть свой круг общения

Бокс Профессиональный бокс
21:59
Ломаченко: «После Лопеса пересматривал всю свою жизнь и продолжал тренироваться»
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал в Instagram о том, чем занимался восемь месяцев после боя с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

«У меня была перезагрузка и подготовка к возвращению. Я подтягивал все свои дела, перезагружал голову, пересматривал всю свою жизнь и продолжал тренироваться.

Психологическая яма? Не могу так сказать. Но момент психологии присутствовал. Я действительно много чего пересмотрел в жизни, много чего думал о своих поступках, которые происходили в моей жизни, думал о том правильные они или неправильные. Пересмотрел мой круг общения. Самые настоящий круг общения остался, они и были. Не могу сказать, что был слишком большой круг общения и половина обрезалась. Но были такие люди».

Напомним, Ломаченко также рассказал, что его устраивает работа с промоутером Бобом Арумом.

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко

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