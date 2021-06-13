Шевадзуцкий о Ломаченко: «Его постепенно выучивают, готовятся, ему каждый раз сложнее»
Ломаченко: «После Лопеса пересматривал всю свою жизнь и продолжал тренироваться»
Василию пришлось пересмотреть свой круг общения
21:59
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал в Instagram о том, чем занимался восемь месяцев после боя с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«У меня была перезагрузка и подготовка к возвращению. Я подтягивал все свои дела, перезагружал голову, пересматривал всю свою жизнь и продолжал тренироваться.
Психологическая яма? Не могу так сказать. Но момент психологии присутствовал. Я действительно много чего пересмотрел в жизни, много чего думал о своих поступках, которые происходили в моей жизни, думал о том правильные они или неправильные. Пересмотрел мой круг общения. Самые настоящий круг общения остался, они и были. Не могу сказать, что был слишком большой круг общения и половина обрезалась. Но были такие люди».
Напомним, Ломаченко также рассказал, что его устраивает работа с промоутером Бобом Арумом.