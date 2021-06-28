Ломаченко после победы над Накатани обратился к болельщикам и поблагодарил свою команду

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в прямом эфире Instagram обратился к болельщикам после феноменальной победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):



Хочу сказать огромное спасибо Всевышнему за то, что дал мне шанс вернуться и вернуться так красиво. Огромное спасибо моей команде. Бате моему спасибо. Он, конечно, мозг, машина. Спасибо психологу Борисовичу, менеджеру Эгису Климасу, спарринг-партнерам, которые помогали мне здесь. Да и дома мне Денис помогал, приезжал из Кривого Рога. Тебе тоже огромное спасибо. Твои 90 килограммов и 180 сантиметров размаха рук очень мне помогли.

Всем спасибо, со мной все хорошо. Как вы уже слышали, реванш с Лопесом все ближе и ближе. Скорее всего, это будет декабрь. Так что вот так вот.