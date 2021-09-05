Кэмпбелл рассказал, что нужно сделать Джошуа чтобы победить Усика
Ломаченко приехал к Усику в тренировочный лагерь накануне боя с Джошуа
Поединок за титулы супертяжелого веса пройдет через три недели
10:15
Усик и Ломаченко / Фото: Facebook
Александр Усик (18-0, 13 KO) через три недели проведет титульный поединок с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Накануне грядущего мегафайта «королевского» дивизиона в тренировочный лагерь Усика приехал подержать соотечественника экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO):
Прибавка в мышечной массе не повлияла на Усика – накануне боя с Джошуа украинец все так же молниеносен.
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