Ломаченко: «Я прихожанин православной церкви Московского патриархата, и это помогло мне»
Ломаченко рассказал в каком дивизионе намерен продолжить карьеру. Стивенсону придется стать в очередь
Украинский боксер вновь озвучил свою мечту
08:24
Василий Ломаченко / Фото - webautoview.comЭкс-обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что не намерен спускаться из легкого во второй полулегкий дивизион ради поединка с чемпионом WBO Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).
«У меня есть цель, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Так что я останусь в легком весе и продолжу свою карьеру здесь. Я не знаю о своем будущем, поскольку сосредоточен на субботнем поединке. После этого боя мы сможем обсудить мое будущее». #/QUOTE
«Я попытаюсь показать свой максимум. Меня мотивирует моя цель, моя мечта – четыре пояса. Это моя мотивация, и в субботу вечером я постараюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие навыки. Я попытаюсь сделать все, над чем работал в этом тренировочном лагере». #/QUOTE
Напомним, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил о готовности организовать ему бой со Стивенсоном.
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
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