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Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру

Японец боксировал на только с Лопесом и Вердехо
Бокс Профессиональный бокс
14:39
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Масайоши Накатани нокаутировал Тошо Макото / Фото - boxmob.jp

Три недели остается до возвращения в ринг Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Украинец не боксировал с октября прошлого года, когда единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и отдал американцу все свои чемпионские пояса.

Следующий соперник украинца – Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Японец – темная лошадка. Его самые известные поединки – против Лопеса и Феликса Вердехо. Но они ведь не единственные.

Свои последние встречи Накатани провел в США, но до этого боксировал в Японии. Понятно, те встречи особого ажиотажа в боксерском мире не вызвали. Но, если покопаться, кое-что интересное все же можно найти.

К примеру, шестую защита пояса OPBF в легком весе. Накатани боксировал против бывшего обладателя поясов WBC и IBF Asia Тошо Макото.

Японец уничтожил своего соперника. Все началось с того, что прошел крепкий джеб, а вслед за ним и мощный прямой удар задней рукой. Макото поплыл и начал откровенно много пропускать – нокдаун.

Рефери дал возможность подняться и немного восстановиться. Но Накатани тут же ринулся добивать соперника – нокаут уже на второй минуте первого раунда.

После этого поединка Макото со слезами на глазах заявил о завершении карьеры. Ну а Накатани бесчувственно заявил:

«Когда я выходил в ринг, то думал, что встречусь с кем-то, кто выйдет драться. Я всегда готов к войне».

Конечно, Ломаченко на подобное развитие событий не согласен. Если в графе поражений у Макото и до этого было 13 поражений, то украинец уступал лишь дважды. К тому же, японцу на тот момент было уже 36 лет, на три года младше. Но, естественно, главное в этом сравнении – класс боксера. Он у Ломаченко намного выше. 

Сергей Лукьяненко
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Теги

Масаеши Накатани Василий Ломаченко

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