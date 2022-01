Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов

Пол Малиньяджи / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи в своем Twitter опубликовал список лучших легковесов по состоянию на начало 2022 года.

На первое место Малиньяджи отправил абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Вторую позицию он отдал бывшему обладателю данного титула Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО). «Бронзу» в списке лучших легковесов по версии Малиньяджи занял Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).

На четвертом месте расположился чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 КО). Пятое место досталось Джервонте Дэвису (26-0, 24 КО), а замкнул список американец Райан Гарсия (21-0, 18 КО).

My lightweight rankings going into 2022

1. Kambosos Jr.

2. Teo

3. Loma

4. Haney

5. Tank

6. Ryan Garcia

HM: Isaac Cruz



Full explanationhttps://t.co/ekP8OMoQ1V