Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи в своем Twitter опубликовал список лучших легковесов по состоянию на начало 2022 года.
На первое место Малиньяджи отправил абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Вторую позицию он отдал бывшему обладателю данного титула Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО). «Бронзу» в списке лучших легковесов по версии Малиньяджи занял Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).
На четвертом месте расположился чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 КО). Пятое место досталось Джервонте Дэвису (26-0, 24 КО), а замкнул список американец Райан Гарсия (21-0, 18 КО).
My lightweight rankings going into 2022— Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) January 3, 2022
1. Kambosos Jr.
2. Teo
3. Loma
4. Haney
5. Tank
6. Ryan Garcia
HM: Isaac Cruz
Full explanationhttps://t.co/ekP8OMoQ1V
Напомним, Энтони Кролла считает Ломаченко лучшим в мире.