Ломаченко: «У меня с Top Rank еще год контракта. Я доволен сотрудничеством»

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал в Instagram о своем сотрудничестве с Бобом Арумом.



У меня с Top Rank еще год контракта. Доволен ли сотрудничеством с ними? Думаю, что да. У меня в карьере было то, что я хотел, чему я следовал с первого поединка. Это то, о чем мы договаривались, и они все свои условия выполнили. В моем случае Арум – человек слова».