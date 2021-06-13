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Ломаченко: «У меня с Top Rank еще год контракта. Я доволен сотрудничеством»
Украинец рассказал, что промоутер сдержал перед ним обещания
21:45
Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал в Instagram о своем сотрудничестве с Бобом Арумом.
«Я виделся с Арумом на поединке Тейлор – Рамирес. Это было после поединка. Я поздоровался с ним и мы поулыбались друг другу, он сказал, что приедет навестить меня. Это все. Затем я не обсуждал с ним поединок с Лопесом, ни то, что он сказал, ни то, что я.
У меня с Top Rank еще год контракта. Доволен ли сотрудничеством с ними? Думаю, что да. У меня в карьере было то, что я хотел, чему я следовал с первого поединка. Это то, о чем мы договаривались, и они все свои условия выполнили. В моем случае Арум – человек слова».
Напомним, Ломаченко 26 июня проведет поединок против Масаеши Накатани.