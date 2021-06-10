Ломаченко: «В бою с Накатани попытаюсь показать лучшую версию себя»

Украинский экс-чемпион вернется в ринг после поражения

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который станет для украинца первым, после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО)

«Что я знаю о Накатани? Это очень высокий парень, опытный. Он топовый представитель дивизиона. Также я знаю, что он дал отличный бой Лопесу и я попытаюсь показать лучшую версию себя в этом бою».

Напомним, Лопес рассказал, что мотивировало его при подготовке к бою с Ломой.

Следите за боем Ломаченко – Накатани в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 27-го июня, в 05:00 по киевскому времени.