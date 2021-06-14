Ломаченко: «Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трешток»
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Василий вспомнил как Масаеши удосрочил Феликса
11:06
Василий Ломаченко / Фото: top rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, в Instagram высказался о поединке своего следующего соперника Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) и ранее очень перспективного Феликса Вердехо, которого японец нокаутировал.
«Думаю, что Вердехо просто переоценил свои возможности. Он думал, что у него получится закончить поединок досрочно. После нокдауна он бросился добивать, потратив на это очень много сил и выдохся. Когда он уже выдохся, Накатани не сломался. Масаеши взял и сделал японское харакири».
Напомним, Ломаченко уверен, что Накатани – это лучший соперник для его возвращения.
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