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Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»

Василий вспомнил как Масаеши удосрочил Феликса

Бокс Профессиональный бокс
11:06
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Василий Ломаченко / Фото: top rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, в Instagram высказался о поединке своего следующего соперника Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) и ранее очень перспективного Феликса Вердехо, которого японец нокаутировал.

«Думаю, что Вердехо просто переоценил свои возможности. Он думал, что у него получится закончить поединок досрочно. После нокдауна он бросился добивать, потратив на это очень много сил и выдохся. Когда он уже выдохся, Накатани не сломался. Масаеши взял и сделал японское харакири».

Напомним, Ломаченко уверен, что Накатани – это лучший соперник для его возвращения.

Карен Агабекян
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Теги

Феликс Вердехо Масаеши Накатани Василий Ломаченко

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