Ломаченко: «У меня с Top Rank еще год контракта. Я доволен сотрудничеством»
Ломаченко: «Внутри себя, Лопес с папой понимают, что этот поединок они не выиграли»
Василий уверен, что забрал сердце Теофимо
22:31
Василий Ломаченко, Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Instagram прокомментировал высказывания своего бывшего соперника Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Он говорил, что отобрал моё сердце. Но каждое его интервью не обходится без моего имени. Наверное, это все таки я забрал его сердце, раз он все время говорит обо мне.
Наверное, внутри себя, они с папой понимают, что этот поединок они не выиграли. Если будет реванш, то у них будут серьезные проблемы».
Напомним, Ломаченко рассказал, чем занимался восемь месяцев после поражения Лопесу.