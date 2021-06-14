Ломаченко о плече: «Я сейчас здоров, в порядке, готовлюсь к следующему поединку»
Ломаченко: «Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трешток»
Бывший лидер легкого дивизиона – о раскрутке своих поединков
10:19
Василий Ломаченко / Фото - theguardianЭкс-чемпион мира в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в прямом эфире Instagram-аккаунта LomUs с уверенностью заявил, что ему не нужно заниматься трештоком с целью раскрутки своих боев.
«Если я конкретно говорю за себя, то я считаю, что мне не нужен трешток, потому что в мире бокса меня и так знают как парня, который делает дело в ринге, а не разговаривает с соперником через социальные сети или СМИ. Люди знают, что у нас будет поединок, билеты распроданы. Все с нетерпением ждут возвращения, поэтому мне не нужен этот трешток».
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет 26 июня против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Комментарии 0