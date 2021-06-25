Ломаченко поделился мнением о трилогии Фьюри – Уайлдер
Ломаченко: «Я думаю, что ключом к победе над Накатани будут IQ и скорость»
Бывший чемпион мира – о предстоящем поединке в Лас-Вегасе
09:58
Василий Ломаченко / Фото - fanduel.comЭкс-обладатель титулов чемпиона мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS с уверенностью заявил, что сможет победить японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) за счет боксерского интеллекта, скорости и ударам по корпусу.
«Я думаю, что ключом к победе над Накатани будут IQ и скорость. Возможно, атаки по корпусу тоже сыграют роль в этом бою. Никто не знает. Я начну в таком же темпе, как и всегда. Если я не получу после этого бой с Лопесом, то с кем я хочу подраться? Вы спрашиваете меня о будущем, но я не могу ответить. Я всегда первым делом хочу сделать свою работу. Я смогу ответить на этот вопрос после субботы. Конечно, у меня есть стратегия. И я, безусловно, покажу ее в эту субботу. Если говорить о работе в зале, то, конечно, я все еще нахожусь на пике, но это зависит от твоих ощущений, возраста и здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что произойдет через неделю».
Напомним, поединок Ломаченко – Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.