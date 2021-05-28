Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Ломаченко: «Я хочу сравнить себя с Накатани, потому что он был близок в бою с Лопесом»
Украинец выйдет в ринг с японцем 26 июня
08:14
Лопес и Накатани / Фото: Mikey Williams
Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) посетил вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В интервью во время шоу украинский легковес признался, почему свой следующий поединок он проведет против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO) 26 июня:
Накатани лучший выбор для меня. Я хочу сравнить себя с этим парнем, потому что он был близок в бою с Теофимо (Лопесом). Масаеши тяжелый соперник.
Напомним, что Ломаченко в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN расположился на девятой строчке.