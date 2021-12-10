Ломаченко: «Могу пообещать, что в поединке с Комми покажу все, что в моих силах»
Ломаченко: «Я прихожанин православной церкви Московского патриархата, и это помогло мне»
Бывший чемпион мира – о спасении после поражения от Лопеса
07:58
Василий Ломаченко / Фото - maxboxing.comЭкс-обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассказал, как на него повлияло поражение от экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Цитирует украинского боксера The Ring.
«После поражения от Лопеса я стал более религиозным человеком. Я более дисциплинирован в жизни в поисках своей религии, но моя точка зрения не сосредоточена на моей вере. Я прихожанин православной церкви Московского патриархата, и это помогло мне стать более дисциплинированным в моей жизни».
Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в легком дивизионе.
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.