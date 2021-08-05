Ломаченко: «Я самый маленький в легком весе и мне это нравится»

Василий Ломаченко / Фото: Facebook

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал в интервью Youtube каналу LOMUS official, что второй полулегкий вес ему лучше подходит, но он не собирается туда спускаться, так как ищет сильнейшую оппозицию:



Две лягушки собрались прыгать на высокую гору. Начали прыгать и снизу другие животные начали им говорить: «Вы упадете, это высоко, куда вы собрались?» Ну они так четверть допрыгали. Одна послушалась остальных и остановилась. А вторая продолжала прыгать. Вслед ей говорили тоже самое: «Где ты, и где эта гора?» Лягушка допрыгала. Знаешь почему? Она была глухая.

То, что говорят люди, что это невозможно – это всего лишь мнение людей. Что невозможно для них не означает, что это невозможно для тебя. Поэтому, если ты поставил цель, нужно сносить все на своем пути. Да, мне комфортнее в 59 кг, у меня там преимущество есть. У меня там бои поярче были бы. Но. Многие говорят, спускайся во второй полулегкий. В данный момент я та глухая лягушка.