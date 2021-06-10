Ломаченко: «Я в легком дивизионе до конца. Точка»

Украинец не намерен больше менять весовые категории

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA заявил, что больше не будет менять весовые категории, а также рассказал о возможном поединке с Шакуром Стивенсоном (15-0, 8 КО)

«Он дерется в полулегком весе, я дерусь в легком. Я не буду спускаться ради Шакура Стивенсона на одну весовую, я в принципе не буду спускаться во второй полулегкий. У меня есть много незаконченных дел в легком весе. Это окончательное решение, и кто бы там что не говорил, я в леком уже до конца. Точка. Если Стивенсон уж так сильно хочет подраться – добро пожаловать в легкий дивизион».

Напомним, Лопес рассказал, что мотивировало его при подготовке к бою с Ломой.

Следите за боем Ломаченко – Накатани в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 27-го июня, в 05:00 по киевскому времени.